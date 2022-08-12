Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 августа 2022 6:10

Беглов поздравил летчиков Петербурга с Днем ВВС

Градоначальник отметил, что история авиации неразрывно связана с Северной столицей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Беглов поздравил летчиков Петербурга с Днем ВВС

Беглов поздравил летчиков Петербурга с Днем ВВС

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

12 августа отмечается День Военно воздушных сил. С этим праздником военных летчиков Санкт-Петербурга поздравил губернатор Александр Беглов, отметив, что развитие авиации напрямую связано с Северной столицей.

- В годы Великой Отечественной войны героизм и самоотверженность советских летчиков спасли наш город, - сказал Беглов.

Так, имена защитников неба над Ленинградом теперь увековечены в названиях улиц: Дмитрия Оскаленко, Петра Пилютова, Александра Савушкина, Петра Покрышева, Степана Здоровцева, Алексея Севастьянова.

- Сегодня летчики Западного военного округа в ходе специальной военной операции демонстрируют образцы мужества и героизма, защищая Донбасс, - подчеркнул градоначальник.

Беглов поздравил летчиков и пожелал им успехов в их нелегком труде.