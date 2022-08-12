Беглов поздравил летчиков Петербурга с Днем ВВС Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

12 августа отмечается День Военно воздушных сил. С этим праздником военных летчиков Санкт-Петербурга поздравил губернатор Александр Беглов, отметив, что развитие авиации напрямую связано с Северной столицей.

- В годы Великой Отечественной войны героизм и самоотверженность советских летчиков спасли наш город, - сказал Беглов.

Так, имена защитников неба над Ленинградом теперь увековечены в названиях улиц: Дмитрия Оскаленко, Петра Пилютова, Александра Савушкина, Петра Покрышева, Степана Здоровцева, Алексея Севастьянова.

- Сегодня летчики Западного военного округа в ходе специальной военной операции демонстрируют образцы мужества и героизма, защищая Донбасс, - подчеркнул градоначальник.

Беглов поздравил летчиков и пожелал им успехов в их нелегком труде.