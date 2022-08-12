Пожарный спас через балкон пенсионерку из горящей квартиры в Новом Девяткино в Ленобласти

Пожарный спас пенсионерку из горящей квартиры в Ленобласти Фото: принтскрин видео.

В деревне Новое Девяткино в Ленинградской области рано утром 12 августа 2022 года произошел большой пожар в квартире. Возгорание случилось в доме 16 по улице Ветеранов. В этот момент в полыхающей квартире находилась пенсионерка, которой на помощь пришли пожарные. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

- Пожарные эвакуировали хозяйку с балкона, женщина спустилась по лестнице, - рассказали свидетели.

Эвакуировать погарелицу пришлось с балкона. Сначала пожарный забрался к ней на четвертый этаж по приставной лестнице. После помог пенсионерке перелезть через балкон. В это время очевидцы тоже прибежали на помощь, держали лестницу и страховали женщину снизу.

По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал. Сейчас на месте работают специалисты и выясняют причину возгорания.