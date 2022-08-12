Более 3,2 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге на 12 августа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге коронавирус начинает набирать серьезные обороты. Каждый день инфекция распространяется с большой скоростью. Так, на 12 августа 2022 года было зафиксировано более 3,2 тысячи случаев заражений. Такого показателя не было с начала марта. Об этом сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

- За минувшие сутки в Петербурге выявили 3229 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровевших в два раза меньше - всего 1542 человек, - рассказали в оперативном штабе.

Среди умерших девять пациентов. За последние месяцы показатель смертности особо не менялся. Также за последний сутки в больницы с инфекцией попали 212 человек.

Всего за время пандемии в Петербурге оказались заражены более 1,5 миллиона человек, из них выздоровели также 1,5 миллиона, умерли почти 34,5 тысячи заболевших.