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Происшествия12 августа 2022 8:59

Жесткое ДТП произошло на пересечении Пестеля и Фонтанки в Петербурге

Один из водителей серьезно пострадал
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Серьезное ДТП произошло на набережной Фонтанки и улице Пестеля

Серьезное ДТП произошло на набережной Фонтанки и улице Пестеля

Фото: СОЦСЕТИ

В центре Санкт-Петербурга утром 12 августа 2022 года произошло жесткое ДТП. Авария случилась на пересечении улицы Пестеля в набережной реки Фонтанки. Столкнулись две иномарки "Рено" и "Шкода". Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- На пересечении набережной реки Фонтанки и улицы Пестеля произошло ДТП между "Рено" и "Шкодой". Подушка водителя "Рено" вся в крови, - рассказали очевидцы.

Судя по фотографии с места аварии, водитель "Рено" ехал по набережной на большой скорости, а "Шкода", видимо, поворачивала с Пестеля на Фонтанку. В этот момент первая иномарка сильно врезалась во вторую.

"Шкода" осталась практически цела, зато "Рено" разбился вдребезги. В каком состоянии находятся водители, не сообщается. Сейчас на месте работают спасательные службы.