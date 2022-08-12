Серийного закладчика наркотиков из Ленобласти отправили в колонию на семь лет

Жителя Ленобласти отправили в колонию на семь лет за пят закладок с наркотиками. Фото: Олег ЗОЛОТО

Серийного закладчика наркотиков из Ленобласти отправили на семь лет в колонию. Его судили за незаконный сбыт запрещенных веществ в крупном размере. Кроме этого мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей. Подробности его злодеяний написали в online47.ru. Как пишет издание, в октябре 2021 года преступник сделал не менее пять закладок с мефедроном. Прятал он их в разные тайники. Покупателей находил в интернете. Схватили его с поличным.

- Полицейские задержали мужчину рядом с железнодорожной станцией «Дача Долгорукова» в Красногвардейском районе. При нем были 4,23 грамма запрещенного вещества, – уточнили в издании.

Суд огласил приговор закладчику в четверг, 11 августа. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.