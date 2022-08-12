Суд отправил в тюрьму двух убийц 20-летнего парня в Шлиссельбурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области суд отправил в тюрьму двух убийц 20-летнего парня из Шлиссельбурга. Об этом в следственном комитете рассказали 12 августа 2022 года. Трагедия произошла зимой 2020 года, когда трое молодых людей выпивали у одного из них в гостях.

- 11 декабря в одной из квартир в городе Шлиссельбурге трое парней выпивали. В ходе застолья между 20-летним убитым, а также двумя другими молодыми людьми, которым на тот момент было 19 и 20 лет, не менее 25 раз ударили свою жертву ножом. После они завернули труп в покрывало, вынесли на улицу и выбросили в мусорный контейнер, - рассказали в комитете.

Однако убийц быстро нашли и отправили под стражу. Во время расследования их вина была полностью установлена.

Одного из виновных суд отправил в тюрьму на 18 лет, второго на 15.