Две маленькие девочки выпали из окна квартиры в Петербурге

Сотрудники полиции Пушкинского района проводят проверку по факту падения двух детей из окна Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге две маленькие девочки выпали из окна квартиры. Инцидент произошел днем 11 августа 2022 года в поселке Шушары в Пушкинском районе. Сестренки четырех и пяти лет были дома с папой, но тот на время ушел и не уследил за детьми. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В полицию поступило сообщение о том, что из окна квартиры на втором этаже дома 27 по Ленсоветовской улице, выпали двое детей, - рассказали в полицию.

На место прибыли оперативники и выяснили, что в момент падения детей, их 22-летняя мама находилась на работе. За девочками следил 25-летний отец, но в тот момент он ненадолго вышел из квартиры.

Девочек госпитализировали в больницу. А отца отправили на медицинское освидетельствование на наличие опьянения. Проводится проверка.