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Происшествия12 августа 2022 9:31

Две маленькие девочки выпали из окна квартиры в Петербурге

Малышки 4 и 5 лет госпитализированы в больницу
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Сотрудники полиции Пушкинского района проводят проверку по факту падения двух детей из окна

Сотрудники полиции Пушкинского района проводят проверку по факту падения двух детей из окна

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге две маленькие девочки выпали из окна квартиры. Инцидент произошел днем 11 августа 2022 года в поселке Шушары в Пушкинском районе. Сестренки четырех и пяти лет были дома с папой, но тот на время ушел и не уследил за детьми. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В полицию поступило сообщение о том, что из окна квартиры на втором этаже дома 27 по Ленсоветовской улице, выпали двое детей, - рассказали в полицию.

На место прибыли оперативники и выяснили, что в момент падения детей, их 22-летняя мама находилась на работе. За девочками следил 25-летний отец, но в тот момент он ненадолго вышел из квартиры.

Девочек госпитализировали в больницу. А отца отправили на медицинское освидетельствование на наличие опьянения. Проводится проверка.