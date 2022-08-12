Мужчина ударил ножом в лицо водителя такси в Кудрово

Пассажир напал с ножом на водителя такси в Кудрово Фото: Артем КИЛЬКИН

В городе Кудрово в Ленинградской области неадекватный пассажир такси напал с ножом на водителя, а потом ранил себя. Конфликт произошел днем 10 августа 2022 года. В 16:33 часов в полицию позвонила женщина и сказала, что у дома 1 по Областной улице лежит мужчина с ножевым ранением. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Прибыв на место, полицейские выяснили, что 39-летний мужчина, который ранее был судим, находясь в автомобиле такси, устроил драку с 36-летним водителем, - рассказали правоохранители.

После пассажир вышел из машины, ударил ножом в лицо водителя, после чего нанес ранение самому себе.

Обоих мужчин госпитализировали в больницу. Таксист находится в состоянии средней степени тяжести, а нападавший в тяжелом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.