Пассажира такси с пакетом наркотиков задержали в Петербурге

Пассажира такси с наркотиками задержали в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала пассажира такси, который перевозил с собой пакет с наркотиками. Это произошло во Фрунзенском районе поздно вечером 10 августа 2022 года. В 22:59 часов экипаж ОГИБДД остановил у дома 20 по проспекту Александровской фермы такси, в котором оказался пассажир-преступник.

- В автомобиле такси «Фольксваген Поло» находились 63-летний водитель, а на пассажирском сиденьи 41-летний пассажир, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

При досмотре пассажира у него обнаружили пакет с наркотиками общим весом в 194 грамма. Приобрел он вещество для продажи или для личного пользования, не уточняется.

Пассажира сразу же задержали и отправили в изолятор. Возбуждено уголовное дело.