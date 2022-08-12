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Происшествия12 августа 2022 10:18

Пассажира такси с пакетом наркотиков задержали в Петербурге

Мужчина перевозил с собой почти 200 грамм вещества
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Пассажира такси с наркотиками задержали в Петербурге

Пассажира такси с наркотиками задержали в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала пассажира такси, который перевозил с собой пакет с наркотиками. Это произошло во Фрунзенском районе поздно вечером 10 августа 2022 года. В 22:59 часов экипаж ОГИБДД остановил у дома 20 по проспекту Александровской фермы такси, в котором оказался пассажир-преступник.

- В автомобиле такси «Фольксваген Поло» находились 63-летний водитель, а на пассажирском сиденьи 41-летний пассажир, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

При досмотре пассажира у него обнаружили пакет с наркотиками общим весом в 194 грамма. Приобрел он вещество для продажи или для личного пользования, не уточняется.

Пассажира сразу же задержали и отправили в изолятор. Возбуждено уголовное дело.