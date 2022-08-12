Росгвардейцы помогли найти потерявшегося 4-летнего мальчика в центре Петербурга

Росгвардейцы помогли найти потерявшегося 4-летнего ребенка в центре Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии помогли найти четырехлетнего мальчика, который потерялся в центре города. В шестом часу вечера 11 августа 2022 года в патрульным на Дворцовой площади подошла плачущая женщина. Она рассказала, что гуляла с племянником, но в какой-то момент упустила его из вида и теперь не может найти.

- Женщина пояснила, что гуляя в Александровском саду она упустила из вида четырехлетнего племянника, который затерялся в толпе туристов и пропал, - рассказали в Росгвардии.

Три патрульные группы сразу же бросились на поиск ребенка. Они обследовали всю территорию вокруг площади и в парке. Уже через 15 минут малыша нашли и передали в руки перепуганной родственнице.