Инженерный фестиваль культурного проектирования IN.Borg открылся в Выборге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На три дня Выборг в Ленинградской области стал площадкой инженерных изобретений, перфомансов, соревнований между человеческим мозгом и искусственным интеллектом, а также дискуссий для главных вопросов современности. 12 августа 2022 года состоялось открытие Инженерного фестиваля фестиваль культурного проектирования IN.Borg, который продлится все выходные по 14 августа. Гостей фестиваля ждут самые интересные и захватывающие активности, которые развернутся по всему Выборгу, включая Выборгский замок и парк Монрепо.

- Гостей фестиваля ждут лекции, паблик-токи и перфомансы от художников, фотографов, историков, искусствоведов, кинорежиссеров, музыковедов, представителей инженерных и дизайн-сообществ, - рассказали в администрации области.

Главным событием первого дня станет лекция знаменитой биолога, лингвиста, специалисты в области нейронауки Татьяны Черниговской. Лекция на важную и загадочную тему «Мозг VS искусственный интеллект». Завершится открытие выступлением российской инди-поп-группы OQJAV.

В выходные программа фестиваля станет еще более насыщенной. Для гостей выступят историк Павел Уваров, хореограф Егор Дружинин, кинокритик Егор Москвитин и многие другие.

Участие в фестивале бесплатное, по предварительной регистрации.