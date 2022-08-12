Прокуратура начала проверку после падения двух маленьких девочек из окна в Петербурге

Прокуратура начала проверку после падения двух девочек из окна в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге прокуратура начала проверку после падения двух маленьких девочек из окна. Инцидент произошел в поселке Ленсоветовский днем 11 августа 2022 года. Сестренки трех и пяти лет были дома и на время остались без присмотра взрослых. В этот момент они и выпали из окна.

- В связи с получением телесных повреждений дети госпитализированы в медицинское учреждение, - рассказали в прокуратуре.

Известно, что 22-летняя мать девочек находилась на работе. За детьми должен был следить 25-летний отец, но по какой-то причине на время вышел из квартиры.

Сейчас прокуратура проводит проверку работу органов и учреждений системы профилактики. Также специалисты выясняют социальное положение семьи и образ жизни родителей малолетних.