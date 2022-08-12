Беглов выразил соболезнования всвязи со смертью петербургского историка архитектуры Борис Кириков

Умер известный петербургский историк архитектуры Борис Кириков / Фото: niitiag.ru

В Санкт-Петербурге в возрасте 73 лет умер историк архитектуры, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры России Борис Кириков. Он скончался 9 августа 2022 года. Прощение с историком и краеведом состоялось 12 августа. Свои соболезнования родным, близким, а также коллегам Бориса Михайловича выразил губернатор Александр Беглов.

- Борис Михайлович был специалистом высочайшего класса. Автор более 500 научных работ по истории архитектуры Петербурга и других городов, он пользовался огромным уважением в профессиональном сообществе. Его мнение было незаменимо при принятии важных градостроительных решений, - отметил градоначальник.

Борис Кириков провел огромную работу, изучая историю архитектуры Северной столицы. Совместно с Абрамом Гинзбургом они создали книгу «Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX — начала XX века».

Также более 10 лет являлся заместителем председателя КГИОП. При участии Бориса Кирикова был разработан действующий по сей день перечень охраняемых объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге.