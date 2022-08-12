Прямые рейсы из Петербурга в Монастир запускает тунисская авиакомпания Nouverlair

С 17 августа из Пулково открываются прямые перелеты в Монастир. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прямые перелеты между Петербургом и курортным городом Монастир запускает тунисская авиакомпания Nouverlair. С 17 августа самолеты перевозчика дважды в неделю будут летать из Пулково на Африканский континент.

- Монастир – воздушные ворота в Тунис для туристов со всего мира. Морской курорт знаменит своими пляжами, центрами талассотерапии, древними крепостями и мечетями, - сообщает пресс-служба аэропорта Пулково.

На линию поставят Airbus A320 вместимостью 177 мест. По вторникам он будет прилетать в Петербург в 05:00, а вылетать в Монастир – в 06:00. По пятницам прибытие в Пулково запланировано на 01:15, вылет – в 02:15.

Купить туристические туры в Монастир или авиабилеты можно у туроператора «Экспресс Тур» или его партнеров.