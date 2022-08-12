На новом участке трассы «Скандинавия» положили асфальт и начали наносить разметку

Новый участок "Скандинавии" сдадут уже в нынешнем году. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Дорожные рабочие завершили укладку асфальта на новом участке трассы «Скандинавия». 20-километровый отрезок планировали сдать в эксплуатацию осенью 2023 года, но работы идут с большим опережением. Готовый отрезок запустят уже в этом году. Сейчас завершают кусок трассы в Сторону Выборга. По направлению к Петербургу дорогу сделали ранее.

- Всего на участке «Скандинавии» от пересечения с дорогой «Рощино – Цвелодубово» до поворота к поселку Кирилловское будет уложено три слоя асфальта, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Причем верхний слой будет особо прочным, чтобы предотвращать образование колейности.

Напомним, что реконструкция участка с 80-го по 100-й километр началась в 2020 году. В ходе работ трассу расширят с двух до шести полос. Здесь появится бетонное разделительное ограждение, а также современная система освещения. По краям трассы установят сетчатый забор для защиты от диких животных.

Напомним, что основной участок «Скандинавии» от Петербурга до Выборга должен быть готов к октябрю 2024 года.