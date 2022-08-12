Беглов возложил цветы в память погибших моряков подлодки «Курск»

В Петербурге почтили память моряков «Курска» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге почтили память моряков, погибших на затонувшей подводной лодке "Курск". Трагедия произошла во время учений Северного флота, когда атомный подводный ракетный крейсер находился в Баренцевом море. Это произошло 12 августа 2000 года. Панихида по морякам прошла в Николо-Богоявленском морском соборе, а также в церкви Петра и Павла в Сестрорецке. Службу посетил губернатор Александр Беглов.

- Сегодня мы отдаем дань памяти подводникам "Курска". Многие члены экипажа крейсера жили и учились у нас. Петербург принял всех близких моряков, кто захотел сюда переехать, - сказал Александр Беглов.

Градоначальник возложил цветы к Стене памяти при храме, где установлены мемориальные доски погибших подводных лодок страны.

По традиции, на протяжении всех 22 лет со дня трагедии, родные погибших моряков, а также ветераны-подводники и представители командования ВМФ собираются возле мемориала на Серафимовском кладбище.