Центр Петербурга перекроют из-за велогонки La Strada

Центр Петербурга перекроют из-за велогонки. Фото: Комитет по транспорту СПб

Движение транспорта будет ограничено в центре Петербурга из-за велогонки La Strada. Утром и большую часть дня в субботу из-за этого изменят и маршруты автобусов с троллейбусами. Жителей городе и особенно автомобилистов призывают к внимательности.

- 13 августа в Петербурге пройдет велогонка для спортсменов-любителей La Strada. На время ее проведения с 04.00 до 16.00 поэтапно будет закрыто движение транспортных средств в центре города, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Парковка на участках, отданных спортсменам будет запрещена.

Что касается общественного транспорта, то с 5 утра и до окончания соревнований меняются маршруты двух десятков автобусов и семи номеров троллейбусов. Точную информацию можно посмотреть на сайте комитета.