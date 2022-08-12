Суд отклонил иск, из-за которого была заморожена реконструкция Конюшенного ведомства

Реставрация Конюшенного ведомства завязла в судах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отклонил иск ООО «БИМС», которое требовало отменить результаты торгов на право аренды Конюшенного ведомства. В июле суд заморозил работы по реконструкции в качестве обеспечения иска и запретил Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга и ООО «БахчаСарай» (победителя аукциона) «совершать действия, направленные на исполнение обязательств по договору».

- ООО «БИМС» не удалось оспорить отказ УФАС аннулировать торги по Конюшенному ведомству, - пишет «Коммерсант-СПб».

Впрочем, отказ в иске не означает начало долгожданных работ. Во-первых: решение может быть обжаловано, а вот вторых: в судах лежат претензии по результатам торгов от других компаний, проигравших аукцион либо не допущенных до него.

А само Конюшенное тем временем продолжает превращаться в руины.