Власти Петербурга определили 22 территории для проведения реновации

Власти Петербурга определили 22 участка под реновацию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга определили первые 22 территории, подпадающие под новый закон о реновации. Пока что это не участки с «хрущевками» 1957-70 годов постройки, а свободные земли либо земли занятые нежилой застройкой.

- Правительством Санкт-Петербурга уже законодательно зафиксированы 22 территории, включая участки высокого градостроительного потенциала, и пилотные, по которым еще идет проработка. Речь идет о комплексном развитии территорий (КРТ) нежилой застройки либо свободных от зданий, - приводит слова вице-губернатора Николая Линченко его пресс-служба.

Для определения перспективных участков при правительстве города создана постоянная экспертная комиссия. Ее задача - оценить целесообразность включения свободных территорий в программу КРТ. Также члены комиссии обсуждают земельные и имущественные вопросы.

На данный момент специалистами выбраны территории в Красносельском, Петродворцовом и Невском районах города.