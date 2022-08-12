Молодую женщину задержала полиция за хулиганскую стрельбу в Петербурге

Полиция задержала девушку с пистолетом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Красногвардейского района Петербурга задержала веселую даму в Веселом поселке. Молодая женщина ходила по улице и палила из травматического пистолета. Местных жителей это не устроило и они набрали «02».

- 11 августа в 20:36 в полицию поступило сообщение о том, что у дома 29 по Индустриальному проспекту неизвестная произвела несколько выстрелов из предмета похожего на пистолет, - информирует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На место выехал наряд, который и задержал неугомонную петербурженку. Девушку, которой оказалось 25 лет от роду, доставили в отдел для дачи показаний. У нее изъят травматический пистолет. Для начала на красотку составили административный протокол за мелкое хулиганство. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.