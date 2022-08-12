Упавшая набок бетономешалка раздавила «Ниву» на Шлиссельбургском проспекте

В Рыбацком бетономешалка упала на "Ниву". Фото: vk.com/spb_today

Бетономешалка раздавила «Ниву». ДТП произошло вечером пятницы в Рыбацком. Прямо на шлиссельбургском проспекте, центральной магистрали микрорайона, грузовик завалился набок и всей тушей упал на припаркованную легковушку.

- На Шлисельбургском проспекте миксер перевернулся. Водитель живой. Пострадала «Нива» припаркованная, - сообщают в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» местные жители.

По счастью, в «Ниве» никого не оказалось, поэтому авария обошлась без жертв.Приехавшие на место спасатели помогли водителю бетономешалки выбраться из разбитой кабины. Сейчас его грузовик мирно лежит на травке, а аварийные службы откачивают бетон из миксера.

Причины ДТП выясняют работающие на месте сотрудники дорожной полиции.