10-километровая пробка собралась на выезде из Петербурга на Новоприозерское шоссе

10-километровая пробка собралась на Новоприозерском шоссе. Фото: Яндекс.Карты

Огромная пробка длиной в десять километров собралась на выезде из Петербурга. Затор, который идет от деревни Мендсары на Новоприозерском шоссе, начинается еще с проспекта Энгельса.

- За Мендсарами ДТП, осторожнее, - сообщают автомобилисты в соцсетях.

Вторая авария произошла в самом начале пробки, на Парнасе. Битые машины стоят на проспекте Энгельса перед перекрестком с Заречной улицей.

Самая тяжелая ситуация сложилась от этого места и до поворота на МЕГУ, потом пробка сохраняется, но становится менее плотной. Дачникам, едущим за город, стоит выбирать альтернативные пути.