Серьезный пожар тушат в промзоне на Парнасе

Машины горели на Парнасе. Фото: vk.com/spb_today

Серьезный пожар произошел вечером пятницы в промзоне на Парнасе. Жители окрестных многоэтажек сообщают, что сначала услышали громкий хлопок, а потом с площадки в районе 9-го Верхнего переулка повалил в небо густой черный дым.

- Произошел хлопок 15 минут назад и затем возгорание. Службы быстро приехали, тушат - пишет телеграм-канал «Мегаполис».

По данным МЧС, на производственной площадке полыхали автомобили.

- В 19:45 поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Энгельса, у дома 181. Горели автомобили: два грузовых и один легковой, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

На место возгорания прибыли четыре единицы техники и 20 спасателей. В 20:11 пожар локализован. Сведения о пострадавших не поступали, причины возгорания выясняются.