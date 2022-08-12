Женщина на Audi впечатала мужчину в забор школы в «Балтийской жемчужине»

Женщина на иномарке врезалась в забор школы, сбив по пути человека. Фото: vk.com/bpearl.online

Женщина на Audi сбила мужчину в пешеходной зоне школы в ЖК «Балтийская жемчужина». По словам жены пострадавшего, автоледи просто впечатала человека в забор учебного заведения. Причиной стала просьба мужчины остановиться и не ехать дальше.

- Автомобиль заехал на пешеходную зону возле школы №547, сбил пешехода, протаранил ограждение вдоль газона и врезался в забор учебного заведения. Мужчине предстоит операция - у него раздроблена рука, - пишут местные жители в группе БЖonline | Балтийская Жемчужина.

При этом автомобилистка, по словам очевидцев, не оказала помощи пострадавшему и не вызвала скорую помощь, а наоборот обвинила мужчину в повреждении ее автомобиля. Сейчас в инциденте разбирается полиция.

По словам горожан, ранее территорию школы от машин защищали бетонные полусферы, но после жалоб водителей их убрали.