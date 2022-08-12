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Общество12 августа 2022 18:46

Петербуржцев возмутил «менеджер пляжа» на Суздальских озерах

Он попросил отдыхающих уйти, если ни не хотят платить за «размещение»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Жителей Выборгского района на пляже встретил "менеджер".

Жителей Выборгского района на пляже встретил "менеджер".

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Выборгского района Петербурга жалуются на «менеджеров пляжа», навязывающих услуги на Верхнем Суздальском озере. По словам отдыхающих, они как обычно пришли в любимое место, но им предложили устроиться с комфортом, не бесплатно, разумеется. Или отойти подальше.

- Сегодня с подругой на Верхнем Суздальском озере гуляли с детьми. Дети качались на качелях, а к нам а друг подошел какой-то странный товарищ с поразительной фразой: «Я - менеджер пляжа. Вы хотите разместиться?». Я чуть не упала, - пишет удивленная петербурженка в группе «Соседи Выборгского района».

По ее словам, когда «менеджер» получил ответ, что люди просто гуляют, им было предложено отойти подальше: «А то мне деньги за это платят, нас на камеры снимают».

Женщина была шокирована ситуацией, о чем и написала в соцсетях.

В комментариях петербуржцы отметили, что ситуация напоминает Остапа Бендера, собравшего деньги на вход в провал «чтобы не сильно проваливался». Другие посоветовали жаловаться в полицию. А один из горожан остроумно пошутил, что надо было представиться директором пляжа и «снять всю кассу».