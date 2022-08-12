Петербуржцев возмутил «менеджер пляжа» на Суздальских озерах

Жителей Выборгского района на пляже встретил "менеджер". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Выборгского района Петербурга жалуются на «менеджеров пляжа», навязывающих услуги на Верхнем Суздальском озере. По словам отдыхающих, они как обычно пришли в любимое место, но им предложили устроиться с комфортом, не бесплатно, разумеется. Или отойти подальше.

- Сегодня с подругой на Верхнем Суздальском озере гуляли с детьми. Дети качались на качелях, а к нам а друг подошел какой-то странный товарищ с поразительной фразой: «Я - менеджер пляжа. Вы хотите разместиться?». Я чуть не упала, - пишет удивленная петербурженка в группе «Соседи Выборгского района».

По ее словам, когда «менеджер» получил ответ, что люди просто гуляют, им было предложено отойти подальше: «А то мне деньги за это платят, нас на камеры снимают».

Женщина была шокирована ситуацией, о чем и написала в соцсетях.

В комментариях петербуржцы отметили, что ситуация напоминает Остапа Бендера, собравшего деньги на вход в провал «чтобы не сильно проваливался». Другие посоветовали жаловаться в полицию. А один из горожан остроумно пошутил, что надо было представиться директором пляжа и «снять всю кассу».