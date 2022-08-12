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Дом. Семья12 августа 2022 19:15

Двух собак спасли из-под завалов после сноса дома в Ленобласти

ЧП произошло в Приозерском районе
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Двух собак спасли из-под завалов дома в Приозерске. Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО.

Двух собак спасли из-под завалов дома в Приозерске. Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО.

Двух собак спасли из-под завалов жилого дома в Приозерском районе Ленобласти. ЧП произошло днем в пятницу. Жители Приозерска позвонили по экстренному номеру и сообщили, что в снесенном здании могли остаться животные.

- В поисково-спасательный отряд города Приозерск поступила информация, что после сноса здания под завалами находятся две собаки, - сообщает пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Бойцы отряда отправились на место и действительно, обнаружили в груде бетона и кирпича пару дворняг. Чтобы вызволить собак, спасателям пришлось разобрать завалы , после чего напуганных, но целых и невредимых песиков передали обеспокоенным местным жителям.

Как собаки оказались в доме при сносе, пока что не установлено.