Без дождей и до +26 градусов обещают в Санкт-Петербурге в субботу

В субботу в Петербурге будет тепло и солнечно. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Настоящая летняя погода порадует жителей Санкт-Петербурга в наступившую субботу. Синоптики обещают жару до+26 градусов и солнечно. Дождей в ближайшее время не предвидится. По крайней мере, в выходные.

- Сегодня погоду в Санкт-Петербурге продолжит определяться северная периферия антициклона. При переменной облачности в регионе вновь обойдется без дождей, а температура ожидается в зоне вполне комфортных значений, - сообщает метеоролог Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Днем в Северной столице воздух прогреется до +24…+26, а по области до +22…+27 градусов. Ветер северо-восточный умеренный. Атмосферное давление практически не изменится и составит 766 мм ртутного столба, что выше нормы.

В воскресенье прогноз обещает также солнечную погоду и до +27 тепла.