Беглов поздравил петербуржцев с Днем физкультурника

13 августа - День физкультурника. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил жителей города с Днем физкультурника, который отмечается 13 августа. Так или иначе, к этому празднику имеют отношение более двух миллионов петербуржцев, регулярно занимающихся спортом.

- Поздравляю спортсменов и тренеров, судей и специалистов, всех кто следует здоровому образу жизни! Наш город стал одним из лидеров федерального проекта «Спорт – норма жизни». Сегодня свыше 2,3 млн петербуржцев регулярно занимаются физкультурой, выбирают движение и активный отдых, бодрость духа и долголетие, - говорится в тексте поздравления, которое приводит пресс-служба Смольного.

По словам главы города, сейчас в Северной столице насчитывается около девяти тысяч спортивных объектов. Это стадионы, катки, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, тренажерные залы, скейтпарки и так далее.

А чтобы любовь к здоровому образу жизни прививалась с детства, все новые школы и детсады города строятся с бассейнами и спортплощадками.