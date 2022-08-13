Инспектор ГИБДД провел для детей в Петербурге акцию «Зарядка со стражем порядка»

Полицейские провели зарядки с детьми по всей России. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские провели зарядку с малышами. Акция, приуроченная ко всероссийскому Дню физкультурника так и называлась: «Зарядка со стражем порядка». Ведущим зарядки для юных горожан стал инспектор спецбатальона ГИБДД. Он подобрал упражнения и музыкальное сопровождение, которое подходит детям.

- Около 50 маленьких спортсменов в возрасте от трех до шести лет с удовольствием встали в строй под музыку. Мероприятие зарядило детей энергией на весь день, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Кроме самой зарядки, дети повторили с инспектором Правила дорожного движения, а малыши детсадовского возраста получили подарки – мыльные пузыри и раскраски на тему дорожной безопасности. Так что занятие получилось вдвойне полезным.

Отметим, что акция была общероссийской.