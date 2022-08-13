Фотосессию на служебном мотоцикле устроили для детей Донбасса сотрудники ДПС из Ленобласти

Для детей устроили фотосессию с мотоциклами. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД встретились с детьми Донбасса, отдыхающими в оздоровительном лагере в Гатчинском районе Ленобласти. На мероприятии юным пешеходам напомнили правила безопасности на дорогах и устроили фотосессию на служебном мотоцикле.

- Более семидесяти детей совместно с инспекторами в игровой форме повторили правила дорожного движения. Поделившись на команды, ребята разгадывали тематический кроссворд, а сделать фотографии со служебным транспортом, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По окончании встречи, главной темой которой была профилактика безопасного поведения на дорогах, дети получили от инспекторов памятные грамоты.

Напомним, что в рамках Дня физкультурника в Петербурге сотрудники ГИБДД провели тематическую зарядку для малышей.