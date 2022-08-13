Впала в кому пассажирка каршеринга, устроившего массовое ДТП на Тучковом мосту

Женщина впала в кому после массового ДТП на Тучковом мосту. Фото: читатель "КП-Петербург"

Полиция начала проверку обстоятельств массового ДТП на Тучковом мосту, где в ближе к полуночи в пятницу столкнулись восемь автомобилей. По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель каршерингового «Ниссан Кашкай». Его пассажирка в результате столкновения получила серьезные травмы и впала в кому.

- В 23:35 32-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Кашкай», двигаясь от Ждановской набережной, совершил столкновение с «Ниссаном Альмера». «Альмера» врезалась в «Мицубиси Лансер», который далее столкнулся с пятью машинами различных марок, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

После аварии на мосту скопилась огромная пробка, движение было практически перекрыто. В больницы на скорой помощи увезли троих участников ДТП, получивших травмы средней степени тяжести. А также 37-летнюю пассажирку «Кашкая», которая находилась в состоянии клинической смерти.

На виновника аварии составили протокол за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.