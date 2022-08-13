Водитель каршеринга, устроивший смертельное ДТП на Тучковом мосту, был пьян

В ДТП пострадала даже машина скорой помощи. Фото: читатель "КП-Петербург".

Водитель прокатного «Нисан Кашкай», устроивший массовое ДТП на Туковом мосту, был пьян. После разбирательств инспекторы ГИБДД оформили на 32-летнего мужчину соответствующий протокол. И это только начало неприятностей для нарушителя, так как в ДТП три человека получили травмы, а пассажирка того самого каршеринга впала в состояние клинической смерти.

- На виновника аварии составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения), - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас полиция проводит проверку обстоятельств смертельной аварии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя каршерингового «Кашкая».

Напомним, что всего в ДТП пострадали восемь автомобилей.