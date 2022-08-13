На КАДе сгорел "Мерседес". Фото: vk.com/spb_today

Классический «Мерседес» середины 90-х годов сгорел на внутреннем кольца КАДа. Утром субботы дым и пламя заметили автомобилисты. Проезжавшие по трассе в районе развязки с Шафировским проспектом.

- На КАДе горит «Мерседес C202». После Шафировского проспекта, - писали очевидцы в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Естественно, свидетели происшествия сняли видео и опубликовали его в соцсетях.

На место были вызваны пожарные, которые потушили уже обгорелые останки автомобиля.

- В 11:02 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красногвардейский район, 41-й км КАД (внутреннее кольцо). В легковом автомобиле «Мерседес» сгорели сгораемые части. В 11:40 пожар ликвидирован, - логично отмечают в пресс-службе Главного управления МЧС по Петербургу.

На данный момент информации о пострадавших нет.