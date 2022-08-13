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Происшествия13 августа 2022 10:05

Четыре человека пострадали в Массовом ДТП на Тучковом мосту

Одна женщина впала в кому
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Четыре человека пострадали в ДТП на Тучковом мосту. Фото: читатель "КП-Петербург".

Четыре человека пострадали в ДТП на Тучковом мосту. Фото: читатель "КП-Петербург".

Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Тучковом мосту. Авария с участием восьми автомобилей, в том числе кареты скорой помощи, произошла за полчаса до полуночи в пятницу. «Ниссан Кашкай» на полном ходу протаранил стоявшие на светофоре автомобили.

- В результате пассажирка автомобиля «Ниссан Кашкай», 1985 года рождения, в состоянии клинической смерти, а также трое участников ДТП в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, водитель «Кашкая», 32-летний мужчина, был пьян. На него составили административный протокол. Сейчас по факту аварии ведется полицейская проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.