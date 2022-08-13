Молодой петербуржец задержан в Севастополе за изнасилование 12-летней школьницы

В Севастополе задержали петербуржца, подозреваемого в изнасиловании школьницы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

18-летний житель Петербурга задержан полицией Севастополя по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки. Запрос крымским коллегам сделали петербургские оперативники, именно в городе на Неве и произошло нападение на школьницу.

- 2 июня в полицию Красносельского района поступило заявление мамы 12-летней девочки. Женщина сообщила, что 19 апреля года на лестничной площадке в подъезде дома на улице Летчика Лихолетова 18-летний парень изнасиловал ее дочь, - сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Тогда по факту заявления следственным комитетом был возбуждены уголовные дела по статьям «изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Но самого насильника не поймали.

Лишь в начале августа удалось установить местонахождение подозреваемого и надеть на него наручники. Сейчас молодой петербуржец находится под арестом, куда его отправил Ленинский райсуд Севастополя.