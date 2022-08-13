13-летнюю изнасилованную школьницу с отравлением и засосами на шее спасают врачи в Петербурге

Врачи спасают жизнь 13-летней петербурженки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи детской больницы имени Филатова бьются за жизнь 13-летней школьницы, которую накануне госпитализировали с тяжелым отравлением. Кроме этого на шее девочки были синяки от поцелуев взасос.

- Девочку привезли с отравлением медпрепаратами, раной левого предплечья, ссадиной левого бедра и признаками изнасилования, - пишет «АН «Оперативное прикрытие».

Поскольку сама пациентка была не в состоянии говорить, полиция взяла объяснения у ее отца. Мужчина является инвалидом и воспитывает пятерых детей. По его словам, весной дочка познакомилась со сверстницей, с которой уходила гулять. С прогулок она возвращалась со следами сильных поцелуев на шее. Куда именно ходили и с кем встречались подружки, мужчина не знает

Сейчас в этой запутанной истории разбираются правоохранительные органы Приморского района.