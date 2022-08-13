Первый рейс Анталья-Петербург авиакомпании Southwind Airlines встретили в Пулково водной аркой

Первый рейс из Антальи встречали по традиции - аркой. Фото: аэропорт Пулково.

Второй за неделю самолет встречали в Пулково водной аркой. На этот раз положенных торжеств удостоился первый рейс Анталья-Петербург турецкой авиакомпании Southwind Airlines. Аэробус приземлился в городе на Неве утром субботы. Уже сегодня улетает обратно с туристами.

- В международный аэропорт Пулково прибыл первый рейс Southwind Airlines. Airbus A321 следует по маршруту Анталья – Санкт-Петербург – Анталья. Встречаем новую авиакомпанию водной аркой, - сообщает пресс-служба аэропорта.

Перевозчик будет возить отдыхающих на один из популярнейших курортов Турции. Билеты на самолет продаются у туроператоров в составе пакетного тура.

Напомним, что три дня назад в Пулково также красочно встречали самолет из Хургады.