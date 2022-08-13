Почти 3,5 тысячи человек заболели коронавирусом в Петербурге за сутки

Заболеваемость ковилом в Петербурге выросла за месяц в 10 раз. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге продолжает расти заболеваемость коронаврусом. Только за последние сутки было подтверждено почти 3,5 тысячи новых случаев заражения. Это в десять раз больше, чем было месяц назад в середине июля.

- За минувшие сутки в Петербурге выявлено 3454 случая заболевания COVID-19. 225 человек госпитализированы. 1876 пациентов выздоровели, 11 – скончались, - сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

Коллективный иммунитет в городе продолжает падать несмотря на растущее количество петербуржцев, прошедших ревакцинацию. Сейчас уровень иммунитета упал до 10,6%. Месяц назад было 16%, а зимой – 80%.

Из пяти критериев Роспотребнадзора по определению свободного от COVID-19 региона, Петербург соответствует только одному – количество занятых карантинных коек составляет менее 30%.