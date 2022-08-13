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Общество13 августа 2022 12:50

Станция метро «Черная речка» закрылась для пассажиров из-за остановки эскалатора

В подземке сообщают о технических неисправностях
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
"Черная речка" закрылась на вход из-за остановки эскалатора.

"Черная речка" закрылась на вход из-за остановки эскалатора.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Станция метро «Черная речка» закрылась для пассажиров днем в субботу, 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена, ссылаясь на технические проблемы с эскалатором.

- В 15:45 станция «Черная речка» закрыта на вход из-за технической остановки эскалатора, - говорится в сообщении.

Причины произошедшего не уточняются, данных о пострадавших на настоящее время не поступало.

Напомним, что станция расположена в Приморском районе Петербурга. Она находится на синей ветке метро между «Петроградской и «Пионерской».

Кроме них, ближайшая станция подземки – «Старая деревня».

ОБНОВЛЕНО:

В 15:53 станция «Черная речка» открыта для пассажиров.