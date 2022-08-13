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Происшествия13 августа 2022 13:05

Поджигателя букмекерской конторы на проспекте Ветеранов задержала полиция

Он пытался ограбить кассу, но получил отказ
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Полицейские нашли поджигателя букмекерской конторы на Ветеранов.

Полицейские нашли поджигателя букмекерской конторы на Ветеранов.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Кировского района Петербурга задержали грабителя-поджигателя. В ночь на 30 июля неизвестный мужчина зашел в букмекерскую контору на проспекте Ветеранов, где потребовал от кассира отдать деньги. Но та ему отказала, тогда грабитель решил спалить все вокруг.

- Получив отказ, мужчина вылил из пластиковой бутылки горючую жидкость в окошко кассы, совершил поджог и скрылся., - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Огонь потушили, а нападавшего объявил в розыск. И через 12 дней его нашли дома, по месту постоянного проживания на улице Стойкости.

Известно, что задержанному 40 лет. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», она предусматривает до восьми лет лишения свободы.