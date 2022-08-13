Поджигателя букмекерской конторы на проспекте Ветеранов задержала полиция

Полицейские нашли поджигателя букмекерской конторы на Ветеранов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Кировского района Петербурга задержали грабителя-поджигателя. В ночь на 30 июля неизвестный мужчина зашел в букмекерскую контору на проспекте Ветеранов, где потребовал от кассира отдать деньги. Но та ему отказала, тогда грабитель решил спалить все вокруг.

- Получив отказ, мужчина вылил из пластиковой бутылки горючую жидкость в окошко кассы, совершил поджог и скрылся., - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Огонь потушили, а нападавшего объявил в розыск. И через 12 дней его нашли дома, по месту постоянного проживания на улице Стойкости.

Известно, что задержанному 40 лет. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», она предусматривает до восьми лет лишения свободы.