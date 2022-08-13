Станция метро «Черная речка» дважды закрывалась и открывалась из-за поломки эскалатора

На "Черной речке" два раза подряд останавливался эскалатор. Фото: Артем КИЛЬКИН

Станция метро «Черная речка» вновь вернулась к обычному режиму работы после закрытия на вход, что было вызвано технической остановкой эскалатора. Пассажиров не пускали в вестибюль восемь минут. Потом станция открылась, но через три минуты эскалатор снова встал. Его чинили еще 11 минут.

- В 15:45 станция закрыта на вход из-за технической остановки эскалатора. В 15.53 станция открыта на вход. В 15:56 «Черная речка» закрыта на вход из-за повторной технической остановки эскалатора. В 16.07 эскалатор запущен, станция открыта, - приводит хронологию событий пресс-служба подземки.

В чем именно была причина поломки эскалатора, в метрополитене не уточняют. Сведений о пострадавших нет.

Пока что станция «Черная речка» работает в штатном режиме.