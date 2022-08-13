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Происшествия13 августа 2022 14:49

Квартиры на двух этажах горели в жилом доме на севере Петербурга

Пострадали две коммуналки и общие балконы
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Две коммуналки горели в доме на Сиреневом бульваре.

Две коммуналки горели в доме на Сиреневом бульваре.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Серьезный пожар тушили вечером субботы на севере Петербурга. В Выборгском районе полыхала многоэтажка. Точнее, две коммунальные квартиры, расположенные одна над другой. Сначала огонь вспыхнул на девятом этаже, а потом перекинулся выше.

- В 16:57 поступило сообщение о пожаре по адресу: Сиреневый бульвар, дом 9, корпус 1. На девятом этаже в 4-комнатной коммунальной квартире горели комната и балкон, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

На десятом этаже в точно такой же квартире обгорела комната на площади в четыре квадратных метра. С учетом коммуналки ниже, общая площадь возгорания составила 25 «квадратов».

В 17:24 пожар был потушен, данных о пострадавших на настоящий момент не поступало.