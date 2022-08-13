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Спорт13 августа 2022 15:12

«Зенит» обыгрывает ЦСКА после первого тайма

Гол «в раздевалку» забил Малком
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
"Зенит" пока обыгрывает ЦСКА.

"Зенит" пока обыгрывает ЦСКА.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский «Зенит» обыгрывает столичный ЦСКА в центральном матче пятого тура Российской Премьер-лиги. Перед самым перерывом, на второй добавленной минуте, мяч в ворота армейцев забил Малком.

- Уходим на перерыв на хорошей ноте, - сообщает пресс-служба «Газпром Арены», где проходит игра.

В течение всего тайма «Зенит» несколько раз опасно атаковал и тогда столичных гостей вручал лишь бессменный вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Но и он оказался бессилен, когда бразильский нападающий сине-бело-голубых с полуразворота пробил левой, попав в правый угол ворот москвичей.

Учитывая, что армейцы приехали в Петербург в статусе лидера РПЛ, они наверняка попытаются отыграться. Если «Зенит» победит, то наберет 11 очков и обойдет ЦСКА в турнирной таблице.