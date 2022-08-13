Видео момента массового ДТП на Тучковом мосту опубликовано в соцсетях

В ДТП побились восемь машин, пострадали четыре человека. Фото: vk.com/dorinspb

Видео момента массового ДТП на Тучковом мосту и его последствий опубликовал паблик ВКонтакте «Дорожный инспектор». На записи с камер наблюдения издали видно, как прокатный «Ниссан Кашкай» на большой скорости врезается в стоящие на светофоре автомобили. Как окажется позднее, водитель был пьян.

- Пятница. Нетрезвый водитель каршеринга вез девушку друга со дня рождения, - сообщает «Дорожный инспектор».

По данным полиции, считая машину виновника ДТП, в аварии оказались повреждены восемь автомобилей, в том числе машина скорой помощи. В трех авто пострадали люди, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

А та самая 36-летняя пассажирка каршеринга, которую везли домой, впала в состояние клинической смерти.

Водитель «Кашкая» задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела за пьяное ДТП с пострадавшими.