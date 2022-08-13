«Зенит» обыграл ЦСКА и вышел в лидеры чемпионата России

"Зенит" обыграл ЦСКА в присутствии 51 тысячи зрителей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский «Зенит» в драматичном матче все же обыграл столичный ЦСКА и вышел в лидеры Российской Премьер-лиги. Правда, зенитовцев еще могут сместить с первого места «Спартак» или «Сочи» - смотря кто победит в их очной встрече, но это будет завтра. А сегодня сине-бело-голубые торжествуют. Правда, все могло качнуться в другую сторону. После первого тайма, когда «Зенит» вел 1:0, ЦСКА сравнял счет с пенальти.

- Единственная ошибка в обороне привела к пенальти, - посетовал на пресс-конференции Сергей Семак.

Но и это было не все. Воодушевленные успехом армейцы пошли вперед и забили второй гол. Но его отменили после просмотра видео. Судья VAR нашел минимальный офсайд у нападающего ЦСКА.

А вот «Зенит» забил чисто. За пять минут до конца встречи вышедший на замену бразилец Мантуан красивым ударом положил мяч в левый угол ворот Акинфеева.

2:1 и петербуржцы набирают 11 очков после пяти туров.