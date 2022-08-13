«Лада» и ИЖ разбились в ДТП на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова

"Лада" протаранила ИЖ на углу Ленина и Маршала Жукова. Фото: читатели "КП-Петербург"

Серьезное ДТП произошло вечером субботы на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова. Здесь столкнулись «Лада Гранта» и ИЖ «Ода». Последний получил удар в бок. Обе машины замерли посреди проезжей части.

- Машины сильно разбиты, на месте работают спасатели, врачи и полиция. По пострадавшим непонятно. Вроде бы зацепило девушку-пешехода, - рассказали читатели «КП-Петербург».

Из-за последствий ДТП пришлось ограничить движение общественного транспорта. Троллейбусы пока не могут объехать скопление спецтехники и разбитые машины, поэтому пассажиры выходят и пересаживаются на автобусы.