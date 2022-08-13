Фанаты «Зенита» устроили новую акцию против Fan ID

Фанаты "Зенита" с нова попытались достучаться до "небес". Фото: vk.com/landscrona

Фанаты «Зенита» вновь выступили против введения Fan ID на российских стадионах. Перед матчем с ЦСКА они развернули баннер, отсылающий к культовому немецкому фильму «Достучаться до небес», в котором оба главных героя умирают, увидев океан. На баннере умирающим был игрок с номером 12, закрепленным клубом за болельщиками.

- На матче мы поднимем перформанс, который был запрещен ранее, но все-таки получил согласование, - сообщал перед игрой паблик объединения болельщиков «Зенита» «Ландскрона».

Напомним, что фанаты сине-бело-голубых не впервые выступают против паспортов болельщика, без которых посещение игр чемпионата России станет невозможным. В некоторых городах страны это правило уже действует.

В знак протеста «Ландскрона» на раз уходила с игр «Зенита» после определенной минуты, но так и не достучалась до «небес», то есть руководства клуба и Премьер-лиги.

Умрет ли после введения Fan ID фанатское движение в России, как об этом говорят в объединении, покажет только время. В самой «Ландскроне» отмечают, что каждый болельщик волен поступать по-своему: оформлять паспорт или игнорировать матчи.