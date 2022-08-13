Финляндия определилась, как будет ограничивать выдачу виз туристам из России

Шансов получить финскую визу становиться все меньше. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правительство Финляндии определилось, как оно может ограничить выдачу виз российским туристам, чего требовали ведущие партии страны. Чтобы не нарушить внутренние законы и не ждать разрешения от стран Шенгенской зоны, которая регулирует нормативы, визовые центры будут работать на прием и выдачу туристических виз только раз в неделю.

- На практике это может означать, что центры будут принимать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу - на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим веским основаниям. Это существенно замедлит выдачу туристических виз в России, - заявил министр иностранных дел МИД Пекка Хаависто в интервью телеканалу MTV3.

Напомним, что с 18 августа Эстония перестает пускать к себе российских туристов с шенгенской визой, выданной эстонскими визовыми центрами.

Напомним, что визовые ограничения для россиян действуют в Латвии, Литве, Чехии, Словакии. Сократить количество выдаваемых россиянам туристических виз хотело бы и правительство Дании, - пишет газета Politiken.

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