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Общество13 августа 2022 18:51

Жара в 30 градусов вернется в Петербург уже во вторник

В воскресенье и понедельник будет лишь на градус-два прохладнее
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
30-граусная жара возвращается в Петербург.

30-граусная жара возвращается в Петербург.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

30-градусная жара все же придет в Петербург. Несмотря на сомнения метеорологов, антициклон успеет нагреть воздух в Северной столице до экстремальных отметок. Такие показания, если верить прогнозу, можно ждать ко вторнику.

- 16 августа в Петербурге ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. Ночью температура воздуха составит +17…=19, днем +29…+31 градус, - сообщается на сайте ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

До вторника тоже будет совсем не прохладно. В воскресенье термометры покажут до +28, без осадков и практически весь день солнечно. В понедельник температура поднимется еще на пару градусов, достигнув в пике +29. И все также ясно.

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