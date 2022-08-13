Жара в 30 градусов вернется в Петербург уже во вторник

30-граусная жара возвращается в Петербург.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
30-градусная жара все же придет в Петербург. Несмотря на сомнения метеорологов, антициклон успеет нагреть воздух в Северной столице до экстремальных отметок. Такие показания, если верить прогнозу, можно ждать ко вторнику.
- 16 августа в Петербурге ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. Ночью температура воздуха составит +17…=19, днем +29…+31 градус, - сообщается на сайте ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
До вторника тоже будет совсем не прохладно. В воскресенье термометры покажут до +28, без осадков и практически весь день солнечно. В понедельник температура поднимется еще на пару градусов, достигнув в пике +29. И все также ясно.
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