Жара до плюс 28 градусов ждет Петербург 14 августа

Жара и солнце ждут Петербург 14 августа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается жаркое лето. В воскресенье, 14 августа 2022 года, в Северной столице будет сухая и солнечная погода. Воздух прогреется до плюс 28 градусов. Самое время для того, чтобы отдохнуть за городом и позагорать под знойным солнцем. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня в Северной столице сохранится спокойная, солнечная и сухая погода. Ее причиной останется периферия обширного антициклона. Это позволит солнечным лучам активизировать дневной прогрев, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге будет жарко - до 26-28 градусов, по Ленинградской области от 24 до 29 градусов выше нудя. Ветер будет чуть прохладный, северо-восточный до 2-7 метров в секунду.

А вот новая неделя начнется еще с более сильной жары. В понедельник снова без дождей и до плюс 30 градусов.